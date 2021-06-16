İşte Galatasaray'ın transfer listesi! İsim isim ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Sezonu kupasız tamamlayan Galatasaray'da hoca ve başkan konusundaki belirsizlik sürmesine rağmen, transfer çalışmaları devam ediyor. Geniş bir transfer listesi üzerinden çalışmalar sürerken, listeye yeni isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki son durum...
16.06.2021 12:58
- Son Güncelleme: 16.06.2021 12:58
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BALBUENA
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren Balbuena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.
FRANK FABRA
Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Galatasaray, Falcao'nun milli takım arkadaşı Frank Fabra'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.
CRISTIAN TELLO
Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için Galatasaray'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.
EMRE TAŞDEMİR KALDI!
Galatasaray'da sakatlık sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen ancak oynadığı maçlarda beğeni toplayan Emre Taşdemir, uygun bir bedelle takımda kalmayı kabul etti.