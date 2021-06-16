İşte Galatasaray'ın transfer listesi! İsim isim ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Sezonu kupasız tamamlayan Galatasaray'da hoca ve başkan konusundaki belirsizlik sürmesine rağmen, transfer çalışmaları devam ediyor. Geniş bir transfer listesi üzerinden çalışmalar sürerken, listeye yeni isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki son durum...

16.06.2021 12:58 - Son Güncelleme: 16.06.2021 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





