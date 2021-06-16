Millilerde Galler karşısında tek hedef 3 puan! İşte kritik Türkiye - Galler maçında muhtemel 11'ler...
Son dakika spor haberi... Türkiye A Milli Takımı, Bakü'de oynanacak maçta Galler ile karşı karşıya geliyor. EURO 2020 A Grubu 2'nci maçı öncesi Şenol Güneş yönetimindeki milliler tüm hazırlıklarını tamamladı. Milli Takım'ın grupta puanı bulunmazken, Galler ise 1 puana sahip. Türkiye kazanarak EURO 2020'de üst tura çıkabilmek için iddialı konuma gelmek istiyor. Maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, İtalya maçı 11'inden daha farklı bir kadroyu sahaya süreceğinin sinyalini verdi. İşte Türkiye - Galler maçı muhtemel 11'leri...
EURO 2020'de güçlü İtalya karşısında "Bizim Çocuklar" beklenilen futbolu sergileyememiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Nazar boncuğu olsun diyerek yola devam eden ay-yıldızlılar bugün 19.00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencilerinin tek hedefi rakibinden 3 puanı koparmak.
İTALYANLAR KAZANSIN
Milli Takımımızın Galler ile oynadığı gün, İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Biz kazanırsak, İtalya da galip gelirse son maça 2 puan avantajla çıkacağız. Millelerimiz Galler ile 24 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ülke daha önce 6 maç oynadı. Bunların 2'sini kazandık, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldık. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye ile Galler arasına en gollü maç 20 Ağustos 1997 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynandı. Ay-yıldızlılar o karşılaşmadan 6-4'lük galibiyetle ayrılmıştı.
32 BİN KİŞİLİK DEV DESTEK
Milliler gruptaki kalan iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 32 bin kişinin izleyeceği mücadelede stada gelenlerin tamamı Milli Takımımızı destekleyecek. Bir anlamda evimizde oynayacağımız bu maçta hedefimiz Galler'i devirmek.