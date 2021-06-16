Millilerde Galler karşısında tek hedef 3 puan! İşte kritik Türkiye - Galler maçında muhtemel 11'ler...

İTALYANLAR KAZANSIN

Milli Takımımızın Galler ile oynadığı gün, İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Biz kazanırsak, İtalya da galip gelirse son maça 2 puan avantajla çıkacağız. Millelerimiz Galler ile 24 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ülke daha önce 6 maç oynadı. Bunların 2'sini kazandık, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldık. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye ile Galler arasına en gollü maç 20 Ağustos 1997 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynandı. Ay-yıldızlılar o karşılaşmadan 6-4'lük galibiyetle ayrılmıştı.