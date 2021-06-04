İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Fatih Terim hazırlamıştı...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa ile beraber 3 kulvarda mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağı için sezonu erken açacak sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Hoca ve başkan konusundaki belirsizlik sürse de transfer çalışmalarının Fatih Terim'in hazırladığı liste üzerinden devam ettiği öğrenilirken, yerli ve yabancı birçok isimle temas kurulduğu belirtildi.
04.06.2021 16:16
- Son Güncelleme: 04.06.2021 16:21
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
AYTAÇ KARA
Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.
KAAN AYHAN
Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.
CANER ERKİN
Türkiye'nin en deneyimli sol bekleri arasında yer alan ve Fenerbaçe'de sezonu iyi bir şekilde tamamlayan Caner Erkin'in Fatih Terim'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi.
HALİL AKBUNAR
İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar'da Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Göztepe, başarılı futbolcu için 5 milyon euro değer biçti. Halil için pazarlıklar sürüyor.