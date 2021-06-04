İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Fatih Terim hazırlamıştı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa ile beraber 3 kulvarda mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağı için sezonu erken açacak sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Hoca ve başkan konusundaki belirsizlik sürse de transfer çalışmalarının Fatih Terim'in hazırladığı liste üzerinden devam ettiği öğrenilirken, yerli ve yabancı birçok isimle temas kurulduğu belirtildi.

04.06.2021 16:16 - Son Güncelleme: 04.06.2021 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





