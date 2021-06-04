Beşiktaş'tan Diego Costa atağı! Yeni teklif yapıldı
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın sözleşme görüşmelerinde indirime yanaşmaması nedeniyle transfer çalışmalarını hızlandırdı. Menajerler aracılığı ile kendisine önerilen Diego Costa'ya teklif yapan yönetim, başarı bonusları ve primler ile yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.
04.06.2021 17:02
- Son Güncelleme: 04.06.2021 17:02
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Bu doğrultuda operasyonlar sürerken, uzun süredir gündemde olan Diego Costa için yeni gelişmeler yaşandı.
Son olarak İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen ancak Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'dan adeta servet istedi.
Fanatik'in haberine göre bonservisi elinde olan tecrübeli forvet ilk etapta senelik 4 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro imza parası talep etti.
UÇAK BİLETLERİ, EV VE ARABA...
Bu gelişmeler üzerine Siyah-Beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası önerdi.
İspanyol futbolcu, bu teklife sıcak bakmazken, Beşiktaş Yönetimi görüşmelere başarı bonuslarını ekledi.