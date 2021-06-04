Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Liste ortaya çıktı: İşte takımdan gönderilecek isimler

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmak isterken gönderilecek isimler konusunda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Henüz teknik direktörünü netleştirmeyen sarı lacivertliler, gerek kadro maliyetini azaltmak gerek kaynak oluşturmak için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrosunda 19 yabancı bulunan sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

04.06.2021 14:07 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





