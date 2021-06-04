Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Liste ortaya çıktı: İşte takımdan gönderilecek isimler
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmak isterken gönderilecek isimler konusunda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Henüz teknik direktörünü netleştirmeyen sarı lacivertliler, gerek kadro maliyetini azaltmak gerek kaynak oluşturmak için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrosunda 19 yabancı bulunan sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.
04.06.2021 14:07
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2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.
Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.