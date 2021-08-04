İşte Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i! Fatih Terim'den orta sahada sürpriz karar
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde İskoçya'dan St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray, ilk maçta avantajlı bir skor alarak deplasmandaki maça öyle çıkmak istiyor. Yeni transferler Cicaldau hariç listeye eklenirken, Fatih Terim'in kafasındaki 11''i şekillendirdiği öğrenildi. Terim'in orta sahda yeni transfer Berkan Kutlu ve sakatlıktan kurtulan Taylan Antalyalı'ya forma vermesi bekleniyor.
04.08.2021 11:59
- Son Güncelleme: 04.08.2021 11:59
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaşanan PSV şoku sonrası kadrosuna önemli isimleri katmıştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim büyük oranda ilk 11'ini netleştirdi. Tecrübeli teknik adam forvet hattında sürpriz yapabilir. İşte Aslan'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i...