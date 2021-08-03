Galatasaray'da hepsinin bileti kesildi! Transferde sıcak gelişme

BURAK ELMAS RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim." ifadelereini kullandı.