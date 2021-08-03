Galatasaray'da hepsinin bileti kesildi! Transferde sıcak gelişme
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın yaptığı açıklama ile Falcao ve Feghouli'ye kapıyı göstermesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da yolların ayrılmasının planlandığı bir diğer isim olan Mbaye Diagne için talep edilen bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün yaptığı açıklamada Falcao ve Feghouli'yi yeni sezon kadrosunda düşünmediklerini ve iki oyuncuya kulüp bulmalarını istediklerini ifade etmişti. Falcao ve Feghouli'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mbaye Diagne için de bonservis bedeli belli oldu.
GALATASARAY'DA AYRILIK RÜZGARI! YENİ TAKIMI...
Galatasaray'da transfer kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Başkan Burak Elmas dün yaptığı açıklamada Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması adına konuşma gerçekleştirdiğini belirtmişti. Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı.
TERİM GENÇ KADRO İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç bir kadro istediğini açıklamış ve kadronun yaş ortalamasını düşüreceğini belirtmişti. Terim, takımda fazla kazanan oyuncular ile ilgili bir karar alınacağını duyurmuştu.
30 YAŞ ÜSTÜ İSİMLER GİDECEK
Şu ana kadar transferde genç isimlere yönelen Galatasaray kadrosundaki 30 yaş üstü oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
BURAK ELMAS RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim." ifadelereini kullandı.