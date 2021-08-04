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Haberler Spor İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile birlikte Caner Erkin'in de kadro dışı kalması büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Pereira'nın Caner Erkin'in takım içerisindeki davranışlarından memnun olmadığı ve tecrübeli oyuncunun takımın havasını bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını istediği belirtildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
04.08.2021 19:25 - Son Güncelleme: 04.08.2021 19:32
İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

Yeni sezon öncesi kadrosundaki mevcut futbolcu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasının sebebi ortaya çıktı.

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İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

Portekizli hocanın, 33 yaşındaki futbolcunun biletini saha dışındaki problemleri sebebiyle kestiği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...


"TAKIMIN HAVASINI BOZDUĞU GEREKÇESİYLE..."
Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde de tartışma yaşadığı Caner Erkin'in takım içerisindeki davranışlarından memnun olmadığı ve tecrübeli oyuncunun takımın havasını bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını istediği belirtildi.


İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

"GRUPLAŞMAYA SEBEP OLUYOR"
Portekizli hocanın yönetime Caner için sunduğu raporda, "Kalitesi tartışılamaz ama agresifliği takım bütünlüğüne zarar verebiliyor. Ayrıca özellikle yerli oyuncular üzerinde baskı kurup takımda gruplaşmaya sebep olabiliyor. Caner'in takımda olmaması bizim için daha faydalı olacaktır" dediği konuşuluyor.

İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

CANER ERKİN'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: