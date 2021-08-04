İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile birlikte Caner Erkin'in de kadro dışı kalması büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Pereira'nın Caner Erkin'in takım içerisindeki davranışlarından memnun olmadığı ve tecrübeli oyuncunun takımın havasını bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını istediği belirtildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Yeni sezon öncesi kadrosundaki mevcut futbolcu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasının sebebi ortaya çıktı.
"TAKIMIN HAVASINI BOZDUĞU GEREKÇESİYLE..."
Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde de tartışma yaşadığı Caner Erkin'in takım içerisindeki davranışlarından memnun olmadığı ve tecrübeli oyuncunun takımın havasını bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmasını istediği belirtildi.
"GRUPLAŞMAYA SEBEP OLUYOR"
Portekizli hocanın yönetime Caner için sunduğu raporda, "Kalitesi tartışılamaz ama agresifliği takım bütünlüğüne zarar verebiliyor. Ayrıca özellikle yerli oyuncular üzerinde baskı kurup takımda gruplaşmaya sebep olabiliyor. Caner'in takımda olmaması bizim için daha faydalı olacaktır" dediği konuşuluyor.
CANER ERKİN'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ise Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: