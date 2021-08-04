İşte Fenerbahçe’de Caner Erkin’in kadro dışı kalma sebebi! Dikkat çeken Pereira detayı...

"GRUPLAŞMAYA SEBEP OLUYOR"

Portekizli hocanın yönetime Caner için sunduğu raporda, "Kalitesi tartışılamaz ama agresifliği takım bütünlüğüne zarar verebiliyor. Ayrıca özellikle yerli oyuncular üzerinde baskı kurup takımda gruplaşmaya sebep olabiliyor. Caner'in takımda olmaması bizim için daha faydalı olacaktır" dediği konuşuluyor.