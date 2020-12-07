İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...
Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray formasıyla Hatayspor'a attığı gol sonrası bir anda gündem olan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutları tarafından "alınmalı" raporu verilen Aktürkoğlu ile önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun irtibata geçtiği ancak menajerinin "imza parası" talebi sonrası transferin rafa kalktığı iddia edildi.
07.12.2020 11:14
- Son Güncelleme: 07.12.2020 11:15
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