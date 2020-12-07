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İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray formasıyla Hatayspor'a attığı gol sonrası bir anda gündem olan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutları tarafından "alınmalı" raporu verilen Aktürkoğlu ile önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun irtibata geçtiği ancak menajerinin "imza parası" talebi sonrası transferin rafa kalktığı iddia edildi.

07.12.2020 11:14 - Son Güncelleme: 07.12.2020 11:15
İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.

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İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.

İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

İşte detaylar: Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ
Sportıf direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...

BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.

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