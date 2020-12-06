Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

UMUTLAR CISSE'DE

Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Dışarda yenilgisiz KANARYA deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.