Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğu olurken takımdaki eksikler can sıkıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un eksikler nedeniyle zorlu maça farklı bir 11'le çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.
UMUTLAR CISSE'DE
Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Dışarda yenilgisiz KANARYA deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.
VALENCIA İLK 11'DE
Enner Valencia 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da Koronavirüs'e yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Denizli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gökhan, Uğur, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Tolga, Sosa, Ozan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan, Pelkas, Ömer, Ferdi, Thiam, Cisse ve Valencia.