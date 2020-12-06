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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğu olurken takımdaki eksikler can sıkıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un eksikler nedeniyle zorlu maça farklı bir 11'le çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

06.12.2020 14:50 - Son Güncelleme: 06.12.2020 14:50
Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.

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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Hafta boyu oyuncuları terapiye alan Erol Bulut, idmanlarda da tempoyu yükseltip güç takviyesi yaptı. Başarılı hoca, Denizlispor'u hafife almadıklarını ancak 3 puandan başka sonucu düşünmediklerini söyledi. Galip gelerek şampiyonluk yolunda yeni seri başlatmak istediklerini kaydetti.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

PELKAS SINIRDA
Üç sarı kartı bulunan Pelkas bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

UMUTLAR CISSE'DE
Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Dışarda yenilgisiz KANARYA deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

VALENCIA İLK 11'DE
Enner Valencia 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da Koronavirüs'e yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Denizli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gökhan, Uğur, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Tolga, Sosa, Ozan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan, Pelkas, Ömer, Ferdi, Thiam, Cisse ve Valencia.

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