Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sezon başından bu yana faydalanılmayan Nabil Dirar ile ayrılık kararı alındı. Faslı futbolcunun yeni takımıyla anlaşma sağladığı belirtilirken, Belçika basını Dirar'ın kulüp yönetimiyle masaya oturduğunu yazdı.

07.12.2020 12:07 - Son Güncelleme: 07.12.2020 12:07
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına karşın mücadelden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Maçın ardından hakemle ilgili eleştirilerin yoğun olduğu sarı lacivertli camiada, bir yandan da Alanyaspor ve Galatasaray ile aynı puanı paylaşmanın mutluluğu yaşanıyordu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Denizli'de aldığı 3 puanla oldukça kritik bir sınavı atlatmış ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yeniden zirveye ortak olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bununla beraber Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymesinin ardından sezon başında takımda değerlendirilmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın yeni takımının belli olmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sarı lacivertlilerde zaman zaman kadro dışı da bırakılan Dirar'ın, ara transfer sezonunda yeni takımına gideceği kaydedildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...
İşte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası! Emre Belözoğlu telefonu kapattı...