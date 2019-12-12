Türkiye'nin gördüğü en garip aşk hikayesi 'Herkes ilişkime tuhaf bakıyor ama...'

Türkiye bu aşklara da tanıklık etti! Futbolcular her daim yaşadıkları aşklar ile gündeme oturuyorlar malumunuz. Türkiye'ye bekar gelen futbolcuların aşk hayatı ise bir hayli hareketli oldu. Futbolcular Türkiye'de sevgilileri ve ilişkileriyle gündeme geldiler. Son yıllarda yaşanan yasak aşklar, kaçamaklar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İşte sizi şaşkına çevirecek o ünlü aşıklar.

12.12.2019 17:21 - Son Güncelleme: 12.12.2019 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





