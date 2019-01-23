İşte Galatasaray'ın görüştüğü 10 futbolcu
Transfer görüşmeleri için Dubai'de bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a dönüşte önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. İşte Galatasaray'ın gündeminde olan o 10 isim...
PATO
Galatasaray transfer görüşmelerini sürdürdüğü ikinci isim ise Brezilyalı yıldız Pato. İkinci başkan Albayrak, Dubai'de sürdürdüğü transfer çalışmalarında Pato ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmeye dair detay paylaşmayan Albayrak, yıldız golcünün kulübüyle ilgili halletmesi gereken problemleri olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemekle yetindi.
Galatasaray'ın alternatifleri arasında olan genç forvet ile görüşmelerin sürdüğü, bonservisi konusunda ufak pürüzlerin olduğu belirtildi.