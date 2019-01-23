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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden Brezilyalı futbolcu Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 19:27:03 Güncelleme: 19:28:11
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wahda ekibine transfer olan Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, ülkesine transfer oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

Al Wahda'da yarım sezon kalan Fernandao, Bahia ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2020 yılı sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

2014-2018 yılları arasında Türkiye'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Fernandao, bu sezon Al Wahda takımı ile çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Bahia'ya transfer oldu

Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da oynarken, 22 golle gol kralı olmuştu.

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