İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Ülkemizi bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe bir üst tura yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi biletini elde etti. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki muhtemel rakipleri hangi takımlar oldu? İşte Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin son 32 turundaki muhtemel rakipleri...
14 Aralık 2018 Cuma, 04:24:30 Güncelleme: 04:27:49
DİĞER GALERİLER