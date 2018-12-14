İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Ülkemizi bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe bir üst tura yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi biletini elde etti. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki muhtemel rakipleri hangi takımlar oldu? İşte Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin son 32 turundaki muhtemel rakipleri...

14 Aralık 2018 Cuma, 04:24:30 Güncelleme: 04:27:49
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kura formatına göre 32 takım, seri başı olanlar ve seri başı olmayanlar üzere iki torbaya ayrılacak.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Seri başı olan 16 takımın 12'si UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren ekipler olurken diğer dört takım, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 grup üçüncüsünün en iyi puanlı dört takımı olacak.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, Devler Ligi'nde topladığı puan nedeniyle seri başı olamadı. Grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe de seri başı değil... Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. İşte muhtemel rakipler:

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

SALZBURG

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