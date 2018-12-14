Galatasaray'da transfer operasyonu

SADECE GOLCÜ DEĞİL

Tüm Galatasaraylılar can kulağıyla dinlesin. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor peşinde değiliz. Bazı mevkilerin de değişmesi veya takviye edilmesi gerek. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, kapsamlı bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor

