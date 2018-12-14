Galatasaray'da transfer operasyonu

Ligde istediği durumda olamayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarına başladı. Forvet eksikliğinin yanı sıra defansa da takviye isteyen Fatih Terim, sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu yönde de çalışma yapılmasını istedi.

14 Aralık 2018 Cuma, 09:48:57 Güncelleme: 09:49:51
Galatasaray'da transfer operasyonu

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray kadroda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer operasyonu

Kolay bir gruba düşmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nden elenmekten kurtulamayan ve Süper Lig'de lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim, Porto mağlubiyeti sonrası değişimin kaçınılmaz olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Galatasaray'da transfer operasyonu

SADECE GOLCÜ DEĞİL
Tüm Galatasaraylılar can kulağıyla dinlesin. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor peşinde değiliz. Bazı mevkilerin de değişmesi veya takviye edilmesi gerek. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, kapsamlı bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor

Galatasaray'da transfer operasyonu

ASLAN İLE ADI GEÇEN YILDIZLAR
Bony, Chicarito, Muriel, Valencia, Bacca, Teodorczyk ayarında kendisini kanıtlamış birinci forvet gelecek.

Galatasaray'da transfer operasyonu

İkinci forvet ise Morelos, Bayo, Ajeti, Edouard veya Tetteh gibi patlamaya hazır bombalar arasından seçilecek. Eğer beklentiler gerçekleşirse ocak ayından sonra hücum hattı Muriel-Bayo ikilisinden oluşacak.

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