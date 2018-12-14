Galatasaray'da transfer operasyonu
Ligde istediği durumda olamayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarına başladı. Forvet eksikliğinin yanı sıra defansa da takviye isteyen Fatih Terim, sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu yönde de çalışma yapılmasını istedi.
14 Aralık 2018 Cuma, 09:48:57 Güncelleme: 09:49:51
SADECE GOLCÜ DEĞİL
Tüm Galatasaraylılar can kulağıyla dinlesin. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor peşinde değiliz. Bazı mevkilerin de değişmesi veya takviye edilmesi gerek. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, kapsamlı bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor
DİĞER GALERİLER