Fenerbahçe üst turda!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda, bir üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, gruptaki 6. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
14 Aralık 2018 Cuma, 00:55:51
Güncelleme: 00:58:54
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu. Temsilcimiz sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmasına karşın 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla grubu 8 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.