Fenerbahçe üst turda!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda, bir üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, gruptaki 6. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

14 Aralık 2018 Cuma, 00:55:51 Güncelleme: 00:58:54
Fenerbahçe üst turda!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu. Temsilcimiz sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmasına karşın 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe üst turda!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla grubu 8 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe üst turda!

Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.

Fenerbahçe üst turda!

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe üst turda!

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ricardo Quaresma atıldı sosyal medya çıldırdı!
Ricardo Quaresma atıldı sosyal medya çıldırdı!