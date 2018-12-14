Fenerbahçe üst turda!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk oldu. Temsilcimiz sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmasına karşın 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.