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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Koronavirüs arasının bitimine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan da yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kadroyu gençleştirmek ve maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin transfer listesiyle ilgili yabancı basında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

02.06.2020 12:23 - Son Güncelleme: 02.06.2020 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





