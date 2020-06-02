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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Koronavirüs arasının bitimine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan da yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kadroyu gençleştirmek ve maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin transfer listesiyle ilgili yabancı basında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

02.06.2020 12:23 - Son Güncelleme: 02.06.2020 12:23
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

İç ve dış transferde birçok yenilik yapacak olan Cimbom, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Sezonun sona ermesiyle birlikte yerli transfer harekatını hızlandırmayı planlayan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin gündem maddelerinden biri de kanat transferi...

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor.

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