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Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in yeni gözdesi! O isim basına sızdı
Koronavirüs arasının bitimine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan da yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kadroyu gençleştirmek ve maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin transfer listesiyle ilgili yabancı basında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
02.06.2020 12:23
- Son Güncelleme: 02.06.2020 12:23
Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı.
İç ve dış transferde birçok yenilik yapacak olan Cimbom, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verdi.
Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.
Sezonun sona ermesiyle birlikte yerli transfer harekatını hızlandırmayı planlayan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin gündem maddelerinden biri de kanat transferi...
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor.