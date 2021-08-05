Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

DEVLER LİGİ'Nİ BEKLİYOR

Beşiktaş'ın istediği ücreti fazla bulan Marsilya'nın yetkilileri bu hafta sonu İstanbul'a gelerek pazarlık masasına oturacak ve indirim isteyecek. Siyah beyazlı yönetim ise kadroya en az dört takviye daha yapılacağı için bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor.