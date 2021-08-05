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Fransız devi Beşiktaş'ın yıldızı için İstanbul'a geliyor

Bu sezon Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Beşiktaş'a teklif yapma hazırlığında olan Marsilyalı yetkililer, transfer pazarlığı için hafta sonu İstanbul'a gelecek.

05.08.2021 10:05 - Son Güncelleme: 05.08.2021 10:05
Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Geçen sezon yaptığı sürpriz çıkışla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için resmi teklif geldi.

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Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Fileleri 23 defa havalandırarak Beşiktaş'ın geçen sezon en golcü ismi olan Kanadalı yıldızı Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya istiyor.

Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Larin'i göndermeye sıcak bakan yönetim, bonservis bedeli olarak 8 milyon euro istiyor.

Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux ve Rennes'in de 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

DEVLER LİGİ'Nİ BEKLİYOR
Beşiktaş'ın istediği ücreti fazla bulan Marsilya'nın yetkilileri bu hafta sonu İstanbul'a gelerek pazarlık masasına oturacak ve indirim isteyecek. Siyah beyazlı yönetim ise kadroya en az dört takviye daha yapılacağı için bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor.

Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Ayrıca Cyle Larin ise gitmeye sıcak bakmıyor. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarak piyasasını daha da artırmak istiyor.

Fransız devi Beşiktaş’ın yıldızı için İstanbul’a geliyor

Larin sezon biter bitmez y0önetimin sözleşme uzatma istediğini de reddetmişti.