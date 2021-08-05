Fransız devi Beşiktaş'ın yıldızı için İstanbul'a geliyor
Bu sezon Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Beşiktaş'a teklif yapma hazırlığında olan Marsilyalı yetkililer, transfer pazarlığı için hafta sonu İstanbul'a gelecek.
05.08.2021 10:05
- Son Güncelleme: 05.08.2021 10:05
Geçen sezon yaptığı sürpriz çıkışla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için resmi teklif geldi.
Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux ve Rennes'in de 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.