İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün kaleci Altay Bayındır'dan gelen haberle sarsılmıştı. Genç file bekçisinin el bileğinde kırık meydana geldiği ve ameliyat edileceği açıklandı. Altay'ın sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar...
18.04.2021 13:21
- Son Güncelleme: 18.04.2021 13:21
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan Altay Bayındır'ın bileğinin kırıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan yapılan açıklamada, ''Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir'' denildi.
İlk gelen haberlere göre bileğinden ameliyat edilecek başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirilmişti.
AMELİYATTAN 3 HAFTA SONRA...
Altay Bayındır'ın ameliyattan 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği belirtiliyor.