RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün kaleci Altay Bayındır'dan gelen haberle sarsılmıştı. Genç file bekçisinin el bileğinde kırık meydana geldiği ve ameliyat edileceği açıklandı. Altay'ın sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar...

18.04.2021 13:21 - Son Güncelleme: 18.04.2021 13:21
İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan Altay Bayındır'ın bileğinin kırıldığı açıklandı.

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İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

Fenerbahçe'den yapılan yapılan açıklamada, ''Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

Yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir'' denildi.

İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

İlk gelen haberlere göre bileğinden ameliyat edilecek başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirilmişti.

İşte Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç

AMELİYATTAN 3 HAFTA SONRA...
Altay Bayındır'ın ameliyattan 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği belirtiliyor.