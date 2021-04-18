Galatasaray'da 2 yolcu birden! Göztepe maçı sonrası duyuruldu
Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle yara sardı. Sezon sonu için kadro planlamasını da sürdüren sarı-kırmızılı ekibin 2 yıldızıyla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar...
18.04.2021 12:05
- Son Güncelleme: 18.04.2021 12:06
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçla moral buldu ve puanını 65'e yükseltti.
Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, Göztepe galbiiyeti ilaç gibi geldi.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.