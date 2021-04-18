Galatasaray'da 2 yolcu birden! Göztepe maçı sonrası duyuruldu

Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle yara sardı. Sezon sonu için kadro planlamasını da sürdüren sarı-kırmızılı ekibin 2 yıldızıyla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

18.04.2021 12:05 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





