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İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'de Ali Koç döneminde adeta "başarısızlığın şampiyonu" olan Fenerbahçe, bu dönemde birçok hoca da değiştirdi. Son olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu'nun kritik haftalardaki performansı da eleştiri konusu olurken, taraftarlar sosyal medyadan kampanya başlatarak Ralf Rangnick'in sarı-lacivertli takıma getirilmesini istedi.

17.05.2021 09:52 - Son Güncelleme: 17.05.2021 10:15
İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'in 42. ve sonuncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşın ezeli rakibi Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.

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İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Bu sezona büyük umutlarla başlayan sarı lacivertlilerde önce Erol Bulut, sonra Emre Belözoğlu takımın başına getirilse de istenen performans alınamamış ve sezon 3. sırada tamamlanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bu gidişattan memnun olmazken, sosyal medyada yönetimden yeni bir teknik direktör talebinde bulundu.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

"RALF RANGNICK FENER'E"
Fenerbahçeli taraftarlar, Alman teknik adam Ralf Rangnick için #Rangnick Fenere" tagı başlattı. Tag kısa sürede Türkiye gündeminde 2. sıraya yerleşti. Boşta olan 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için çok sayıda mesaj paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Schalke, Stuttgart, Hannover ve Hoffenheim gibi takımlarda görev yapan Ralf Rangnick, son kulübü RB Leipzig ile 88 maça çıkıp 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

RALF RANGNICK KİMDİR?
26 Haziran 1958'de Almanya'da dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, RB Leipzig, Schalke, Hoffenheim gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 62 yaşındaki teknik adam, sahada 4-4-2 taktiğini benimsiyor.