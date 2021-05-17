İşte Fenerbahçe taraftarlarının istediği hoca! Yönetime mesaj yağdı | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'de Ali Koç döneminde adeta "başarısızlığın şampiyonu" olan Fenerbahçe, bu dönemde birçok hoca da değiştirdi. Son olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu'nun kritik haftalardaki performansı da eleştiri konusu olurken, taraftarlar sosyal medyadan kampanya başlatarak Ralf Rangnick'in sarı-lacivertli takıma getirilmesini istedi.

17.05.2021 09:52 - Son Güncelleme: 17.05.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





