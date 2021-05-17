Fatih Terim veda etti! Peki Galatasaray'da transferler ne olacak? Kimler gelecek, kimler gidecek?

BODRUM'DA BEKLEMEDE

Malatya maçının ardından "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Terim ailesi ile birlikte tatil için Bodrum'a gitti.

Artık teknik direktör konusunda kararı haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray başkanı belirleyecek. Galatasaray'ın yeni başkanı, Fatih Terim ile devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı kırmızılılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak.