Fatih Terim veda etti! Peki Galatasaray'da transferler ne olacak? Kimler gelecek, kimler gidecek?
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonu sona erdi. Son düdüklerin çalmasının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, adeta içini döktü. Futbolcularla vedalaştığını ve 31 Mayıs'ta sözleşmesinin sona ereceğini söyleyen Terim, yönetim hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. Bodrum'a tatile giden tecrübeli hocanın, yeni yönetimin başka bir hoca ile çalışmak istemesi durumunda karara saygı duyacağı öğrenildi. Peki Galatasaray'da yeni sezon planlaması ne olacak? Yeni transferler ve gidecek oyuncular belli mi? İşte detaylar...
Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray'daki görevine 'etik' gereği veda etti. Sarı kırmızılı teknik adam daha önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı karar alması adına Florya'daki mesaisini noktaladı.
BODRUM'DA BEKLEMEDE
Malatya maçının ardından "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Terim ailesi ile birlikte tatil için Bodrum'a gitti.
Artık teknik direktör konusunda kararı haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray başkanı belirleyecek. Galatasaray'ın yeni başkanı, Fatih Terim ile devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı kırmızılılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak.
TERİM FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI BEKLEMEYE BAŞLADI
Fatih Terim'in biten sözleşmesi ve yapılacak başkanlık seçimi sarı-kırmızılı takımın en önemli gündem maddeleri oldu. Mevcut adayların hepsinin öncelikli olarak Terim'le çalışmayı planladığı öğrenildi.
Sezonun bitimiyle beraber tam 12 ismin de sözleşmesi sona erdi. Ayrıca Galatasaray'da ağustos ayına kadar ödenmesi gereken borç miktarının 270 milyon TL olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesi ile seçimlerin mayıs ayı içerisinde yapılmayacağı da belli oldu. En erken haziran ayında yapılması planlanan seçimler nedeniyle Galatasaray'ın transferde de geç kalabileceği belirtildi. Peki Galatasaray'da bundan böyle ne olacak?
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