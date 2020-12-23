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İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

Süper Lig'in 14. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk edecek. Kötü gidişe dur demek isteyen Fenerbahçe de, Avrupa'dan elenerek yeniden lige tutunmaya çalışan Başakşehir de karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken, Başakşehir'de ise teknik direktör Okan Buruk galibiyeti getirecek kadroyu belirlemeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

23.12.2020 12:23 - Son Güncelleme: 23.12.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





