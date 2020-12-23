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İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

Süper Lig'in 14. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk edecek. Kötü gidişe dur demek isteyen Fenerbahçe de, Avrupa'dan elenerek yeniden lige tutunmaya çalışan Başakşehir de karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken, Başakşehir'de ise teknik direktör Okan Buruk galibiyeti getirecek kadroyu belirlemeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

23.12.2020 12:23 - Son Güncelleme: 23.12.2020 12:26
İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

Son 6 lig maçında 4 yenilgi alan Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birini bugün verecek. Eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcular için Başakşehir karşılaşması büyük önem taşıyor.

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İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

7 eksikle bu kritik 90 dakikaya çıkacak olan Kanarya, kazanması halinde gelecek haftalar öncesi umutlanacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise işler karışacak.

İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

Yönetimin ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıracağı öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'LERİ...

İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

FENERBAHÇE

ALTAY

İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Kadıköy'de kritik viraj! Ya tamam ya devam

GÖKHAN GÖNÜL

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