Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Terim'in çok güvendiği Belhanda, Luyindama ve Saracchi maalesef büyük takım oyuncuları gibi sorumluluk alarak oynamıyorlar. Çünkü bu oyuncuların kendilerine göre bir oyun anlayışları var. Belhanda pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şut atması gereken yerde pas veriyor. Ayağındaki topları arkadaşlarına pas olarak kullanırken çevre kontrolü hiç yapmıyor.