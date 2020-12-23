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Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışında Alanyaspor ile puanını eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor derbisi öncesi moral depoladı. Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

23.12.2020 10:18 - Son Güncelleme: 23.12.2020 10:18
Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

LEVENT TÜZEMEN - SİHİR

Terim sezon başındaki Falcao hariç hücum hattına dönünce Galatasaray ofansif anlamda olumlu etkilendi. Bu değişim Galatasaray'a üç puanı getirdi. Galatasaray'ın kazanmasında iki sihirli pasın büyük etkisi vardı.

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Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Arda'nın golünde Donk'un uzun mesafeli pası ve Feghouli'nin golünde de Taylan'ın nokta atışı pası harikaydı. Emre Kılınç ile Arda'nın 12 dakika içinde attığı 2 golden sonra maçın Galatasaray adına kolay geçeceğini sandım ama yanıldım.

Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Luyindama'nın başlattığı Saracchi'nin sürdürdüğü hatalar zinciri sonrası Halil'in ortasında Soner'in attığı jeneriklik golün ardından moral kazanan Göztepe oyuna tutundu.

Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Terim'in çok güvendiği Belhanda, Luyindama ve Saracchi maalesef büyük takım oyuncuları gibi sorumluluk alarak oynamıyorlar. Çünkü bu oyuncuların kendilerine göre bir oyun anlayışları var. Belhanda pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şut atması gereken yerde pas veriyor. Ayağındaki topları arkadaşlarına pas olarak kullanırken çevre kontrolü hiç yapmıyor.

Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor

Belhanda'nın laubalilik içinde yaptığı pas hatalarını Göztepe hızlı hücuma döndürdü. Belhanda'nın kısa pas oynama tercihleri Feghouli'yi de olumsuz etkiledi.

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