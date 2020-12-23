Galatasaray - Göztepe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sarı alarm veriyor
Süper Lig'in 14. haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışında Alanyaspor ile puanını eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor derbisi öncesi moral depoladı. Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte o yorumlar...
23.12.2020 10:18
- Son Güncelleme: 23.12.2020 10:18
Terim'in çok güvendiği Belhanda, Luyindama ve Saracchi maalesef büyük takım oyuncuları gibi sorumluluk alarak oynamıyorlar. Çünkü bu oyuncuların kendilerine göre bir oyun anlayışları var. Belhanda pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şut atması gereken yerde pas veriyor. Ayağındaki topları arkadaşlarına pas olarak kullanırken çevre kontrolü hiç yapmıyor.
DİĞER GALERİLER