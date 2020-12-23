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Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de ligdeki kötü gidişin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 yenilgi alan sarı-lacivertli ekipte özellikle yenilen hatalı goller sonrası fatura stoperlere kesildi. Erol Bulut'un isteği üzerine devreye giren sportif direktör Emre Belözoğlu, ocak ayında dünyaca ünlü bir yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı.

23.12.2020 15:24 - Son Güncelleme: 23.12.2020 15:24
Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Süper Lig'de son dönemlerde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu Avrupa'ya çıkartma yaptı.

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Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin ihtiyaçları doğrultusunda İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde oynayan deneyimli yıldızlara yöneldi.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Serdar Aziz ise sık sakatlanması sebebiyle iyi bir alternatif olarak kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Fenerbahçe özellikle savunma futbolcularının yaptığı hatalar sebebiyle oldukça basit goller yedi.

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