Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı! Ocakta imza atılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katarak transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de ligdeki kötü gidişin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 yenilgi alan sarı-lacivertli ekipte özellikle yenilen hatalı goller sonrası fatura stoperlere kesildi. Erol Bulut'un isteği üzerine devreye giren sportif direktör Emre Belözoğlu, ocak ayında dünyaca ünlü bir yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı.

23.12.2020 15:24 - Son Güncelleme: 23.12.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





