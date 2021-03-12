Beşiktaş kritik Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler... Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın liderliğini korumak için mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmada Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi.
İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.
Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.
Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.
SON 5 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.