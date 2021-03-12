Beşiktaş kritik Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler... Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.