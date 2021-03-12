Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş istifa ve Caner Erkin açıklaması! Her şeyi itiraf etti

Caner Erkin'in belli bir yaşa geldiğini ve bazı davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, şöyle devam etti: Bizim bulunduğumuz konum itibarıyla kişisel ilişkilerden çok Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir karar verdik. İnanıyoruz ki bunun karşılığını da alacağız. Caner yaptığından, oluşan ortamdan rahatsız ve üzgündü. Şu an diğer takım arkadaşları gibi Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor. Takım arkadaşlarına ve hocaya da bunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Başkanımıza ve hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim burada Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut, bunu daha önce de söylemiştim. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek. O yüzden hoca da Caner'in bizimle beraber olmasını istedi. Caner'in de adım atması gerekiyordu."