Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş istifa ve Caner Erkin açıklaması! Her şeyi itiraf etti
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Belözoğlu, istifa kararı aldığı iddialarıyla ilgili konulara açıklık getirirken; kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in affedilme süreciyle ilgili de konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ligde oynayacakları Gençlerbirliği maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.
"CANER NE YAPTIYSA KENDİNE YAPTI"
Caner Erkin'in takıma dönmesine ilişkin verdikleri kararın içeriğini anlatan Emre Belözoğlu, "Caner ile ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk, Caner de aramıza katıldı. Caner, bizim önümüzde, takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı ve yanlış anlaşıldığından dolayı üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. O, hiçbir zaman kafasının arkasında planları bulunan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır. Etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü." ifadelerini kullandı.
Caner Erkin'in belli bir yaşa geldiğini ve bazı davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, şöyle devam etti: Bizim bulunduğumuz konum itibarıyla kişisel ilişkilerden çok Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir karar verdik. İnanıyoruz ki bunun karşılığını da alacağız. Caner yaptığından, oluşan ortamdan rahatsız ve üzgündü. Şu an diğer takım arkadaşları gibi Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor. Takım arkadaşlarına ve hocaya da bunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Başkanımıza ve hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim burada Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut, bunu daha önce de söylemiştim. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek. O yüzden hoca da Caner'in bizimle beraber olmasını istedi. Caner'in de adım atması gerekiyordu."
Fenerbahçe'ye ve kulüp başkanı Ali Koç'a bir söz verdiğini vurgulayan Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve başkanımız Ali Koç ile bir yola çıktım. Vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuç ne olursa olsun sonuna kadar, Fenerbahçelileri üzmemek, mutlu etmek adına çaba sarf etmeye ve çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.