Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Transferde bomba patlıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Sezon sonu yapılanma hazırlığında olan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in 10 numara transferi istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.
16.03.2021 12:18
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Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.