Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Transferde bomba patlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Sezon sonu yapılanma hazırlığında olan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in 10 numara transferi istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.

16.03.2021 12:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





