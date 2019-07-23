Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve yaptığı transferlerle taraftarını güldüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon için planları da ortaya çıktı. Orta sahada bir 6, iki de 8 numarayla oynama planları yaparken tecrübeli teknik adamın bu üçlü tandemi hangi isimlerle kuracağı belli oldu. Terim'in kafasındaki Seri transferi tamamlanırken geriye iki isim kaldı. Beklenen iki transferin yanında bir de beklenmedik ayrılık var...

23.07.2019 16:18 - Son Güncelleme: 23.07.2019 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





