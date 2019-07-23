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Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve yaptığı transferlerle taraftarını güldüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon için planları da ortaya çıktı. Orta sahada bir 6, iki de 8 numarayla oynama planları yaparken tecrübeli teknik adamın bu üçlü tandemi hangi isimlerle kuracağı belli oldu. Terim'in kafasındaki Seri transferi tamamlanırken geriye iki isim kaldı. Beklenen iki transferin yanında bir de beklenmedik ayrılık var...

23.07.2019 16:18 - Son Güncelleme: 23.07.2019 16:33
Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Ndiaye ve Fernando'yla yolların ayrılmasından sonra orta saha hattı için yeniden bir kurgu oluşturmak isteyen Fatih Terim'in kadro planlaması belli oldu.

Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Michael Seri ile anlaştıktan sonra kafasındaki şablonu oturtmaya başlayan Terim'in, yönetimden 6 numara istediği belirtildi.

Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Başarılı teknik adamın bu sezon defansın önünde iki '8' bir '6' ile oynayacağı ortaya çıktı.

Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Fernando'nun yerine topu iyi kullanan ve kesici özelliği olan '6' numara arayan Galatasaray'ın Wanyama, Cueallar, Schnderlin'le ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'da isyan 'Gitmek istiyorum!'

Bu sezon sarı kırmızılı ekibin arzuladığı orta saha bölgesi Seri-Wanyama ya da Banega-Seri-Schnderlin olarak düşünüldüğü ortaya çıkarken flaş bir gelişme yaşandı.

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