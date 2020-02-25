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Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan antrenmana dair görüntülere yer verilirken, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili detay dikkat çekti. İşte detaylar...

25.02.2020 22:56 - Son Güncelleme: 25.02.2020 22:56
Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Geçtiğimiz hafta alınan 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından 21 yıllık Kadıköy yenilmezliği son bulan Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.

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Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Öte yandan Galatasaray maçının ardından salonda gerçekleştirilen antrenmanda Ersun Yanal'ın fotoğrafına yer vermeyen sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda derbi mağlubiyetinin ardından istifa edeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın fotoğrafını da paylaştı. İşte antrenmandan kareler...

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...
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