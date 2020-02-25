Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Ersun Yanal...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.