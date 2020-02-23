Haberler Galeri Spor İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkma planı | Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkma planı | Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Süper Lig'de son 3 karşılaşmadan sadece 1 beraberlik çıkararak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de tüm hesaplar Galatasaray derbisi galibiyeti üzerine kuruluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son şansı olarak görülen karşılaşma öncesi Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun eksiklikleri can sıkarken, deneyimli teknik adamın Galatasaray'ı yıkma planı da belli oldu. İşte detaylar...

23.02.2020 11:52 - Son Güncelleme: 23.02.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





