Haberler
Galeri
Spor
İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkma planı | Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkma planı | Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Süper Lig'de son 3 karşılaşmadan sadece 1 beraberlik çıkararak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de tüm hesaplar Galatasaray derbisi galibiyeti üzerine kuruluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son şansı olarak görülen karşılaşma öncesi Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun eksiklikleri can sıkarken, deneyimli teknik adamın Galatasaray'ı yıkma planı da belli oldu. İşte detaylar...
23.02.2020 11:52
- Son Güncelleme: 23.02.2020 11:52
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ancak son dönemde aldığı kötü sonuçlarla beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, bu akşam adeta egemenliğini ilan ettiği Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fanatik'in haberine göre son üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 20 yıldır Kadıköy'de kaybetmediği Sarı - Kırmızılılar'a karşı tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.
Derbi öncesinde sezonu kapatan Sadık'ın yanı sıra sakat oyuncuları kaptan Emre Belözoğlu ve Gary Rodrigues'in yanı sıra cezalı Luiz Gustavo'dan da yararlanamayacak Yanal, kader adamlarını da hemen hemen netleştirdi.
KONTROLÜ ELDE TUTACAK
Kalede Altay'a görev verecek Yanal, savunmada Isla, Jailson, Serdar, Dirar'ı düşünüyor.
Orta alanın göbeğinde Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın yer alması beklenirken, Tolgay'ın oyunu yönlendirmesi bekleniyor.