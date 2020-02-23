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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'de üst üste oynadığı son 6 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, 20 senedir kazanamadığı Kadıköy'de Fenerbahçe maçına çıkıyor. Derbi öncesi Lemina'nın sakatlığı sarı-kırmızılı ekipte can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında ilk 11'de büyük bir sürprize imza atacağı öğrenildi. Maçın tansiyonunun ve mücadele gücünün yüksek olacağını düşünen tecrübeli teknik adamın Emre Akbaba ve Adem'i yedek soyundurarak maçın ikinci yarısında forma vermeyi planladığı belirtildi. İşte Fatih Terim'in derbi planı...

23.02.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.02.2020 12:10
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz tercihler... Hafta boyunca birçok farklı kurgu deneyen tecrübeli çalıştırıcı, son taktik provada hiç beklenmeyen bir 11 kullandı.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Florya'da gerçekleşen antrenmanda Lemina'nın yokluğuna formül arayan Terim, Emre Akbaba'yı kızağa çekti.

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim'in denediği 11'de, ileride Adem Büyük'ün yerine Falcao görev yaptı.

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Sağ kanatta Feghouli, solda Onyekuru oynarken, orta sahanın merkezinde Seri, Ömer Bayram ve Belhanda üçlüsü yer aldı.

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Sağ bekte Mariano, sol bekte Saracchi, savunmanın göbeğinde Marcao - Donk ikilisi, kalede de Muslera vardı.

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