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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'de üst üste oynadığı son 6 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, 20 senedir kazanamadığı Kadıköy'de Fenerbahçe maçına çıkıyor. Derbi öncesi Lemina'nın sakatlığı sarı-kırmızılı ekipte can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında ilk 11'de büyük bir sürprize imza atacağı öğrenildi. Maçın tansiyonunun ve mücadele gücünün yüksek olacağını düşünen tecrübeli teknik adamın Emre Akbaba ve Adem'i yedek soyundurarak maçın ikinci yarısında forma vermeyi planladığı belirtildi. İşte Fatih Terim'in derbi planı...

23.02.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.02.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





