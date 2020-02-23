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Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Süper Lig'de üst üste oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yarışında iddialı duruma gelen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını tarafından duyurulan iddiaya göre, Real Madrid Galatasaray'ın genç yıldızının peşine düştü. İşte o transfer haberiyle ilgili detaylar...

23.02.2020 11:28 - Son Güncelleme: 23.02.2020 11:29
Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için İspanyol basını sürpriz bir habere imza attı.

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Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil eden Galatasaray, Emre Taşdemir ve Ryan Babel ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Yaz transfer sezonu için de çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip bir yandan gelecek isimler belirlemeye çalışırken, diğer yandan gönderilecek isimleri neredeyse netleştirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Sezon sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray için bahsi geçen haberde, sarı kırmızılıların genç yeteneği Mustafa Kapı konu oldu.

Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kapı için oldukça net ve sert bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle duyurulmuştu.

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