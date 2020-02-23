Fenerbahçe derbisi öncesi İspanyollar duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Real Madrid kancası
Süper Lig'de üst üste oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yarışında iddialı duruma gelen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını tarafından duyurulan iddiaya göre, Real Madrid Galatasaray'ın genç yıldızının peşine düştü. İşte o transfer haberiyle ilgili detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kapı için oldukça net ve sert bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle duyurulmuştu.