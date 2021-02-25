Galatasaray'da ilk imza! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk planları yaparken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fatih Terim'in hazırladığı rapor ile çalışmalar başladı. Tecrübeli teknik adam yönetime iç ve dış transfer için listesini verdi. Terim'in isteği üzerine harekete geçen yönetimin ilk imzayı o isme attıracağı öğrenildi.

25.02.2021 12:03 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





