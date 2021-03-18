İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının en kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekipte maçın hazırlıkları devam ederken, topun ağzındaki teknik adam Erol Bulut flaş bir karar aldı. Fenerbahçe'yi Trabzonspor ve Konyaspor maçındaki taktikle sahaya çıkarmaya hazırlanan Bulut, ilk 11'de değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
18.03.2021 09:50
- Son Güncelleme: 18.03.2021 09:50
Teknik direktör Erol Bulut'un Vodafone Park'ta Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.