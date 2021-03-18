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İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının en kritik mücadelesinde Fenerbahçe Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekipte maçın hazırlıkları devam ederken, topun ağzındaki teknik adam Erol Bulut flaş bir karar aldı. Fenerbahçe'yi Trabzonspor ve Konyaspor maçındaki taktikle sahaya çıkarmaya hazırlanan Bulut, ilk 11'de değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

18.03.2021 09:50 - Son Güncelleme: 18.03.2021 09:50
İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

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İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Teknik direktör Erol Bulut'un Vodafone Park'ta Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Hücum planları ise hızlı ve sonuç alıcı ataklar üzerine kurulacak. Başrolde Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız başarılı olduğu forvet arkasında oynayacak. Cezası biten Enner Valencia ile Osayi Samuel kanatlarda ona eşlik edecek.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Kanarya'da en büyük sıkıntı forvet hattında. Bu mevkide kimin yer alacağı antrenmanlardaki denemelerden sonra belli olacak.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı taktiği! İlk 11'de flaş değişiklik...

Orta sahada ise Gustavo'nun yanındaki forma için Sosa, Mert Hakan ve Ozan Tufan yarışıyor. Mücadeleci özelliğiyle Mert Hakan bir adım önde görünürken, Sosa'nın son maçlarda artan perfomansı da Bulut'un kafasını karıştırıyor.