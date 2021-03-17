Galatasaray'dan sezon sonu sol bek bombası! Liverpoollu isim geliyor

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken, kulüpler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Evinde Çaykur Rizerspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da, sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin yerine Liverpool'un genç sol beki gündeme alındı.

17.03.2021 16:25 - Son Güncelleme: 17.03.2021 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





