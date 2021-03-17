Galatasaray'dan sezon sonu sol bek bombası! Liverpoollu isim geliyor
Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken, kulüpler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Evinde Çaykur Rizerspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da, sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin yerine Liverpool'un genç sol beki gündeme alındı.
17.03.2021 16:25
- Son Güncelleme: 17.03.2021 16:25
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
SARACCI'NİN GELECEĞİ NETLİK KAZANIYOR
Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.