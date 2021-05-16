İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Tek tek belli oluyorlar
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın ve öğrencileri, siyah-beyazlı ekibin 16. şampiyonluğuna imza attı. Göztepe'yi 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye de hak kazandı. Siyah-beyazlı ekip büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. İşte o takımlar...
16.05.2021 10:14
- Son Güncelleme: 16.05.2021 10:14
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması veya Portekiz'deki finali Chelsea'nin kazanıp aynı zamanda Premier Lig'i ilk dört sırada bitirmesi durumunda 2021-22 sezonunda Devler Ligi'nde doğrudan grup aşamasına başlayacak.
Böylece Kartal artık elemelerden gruplara girmenin oldukça zorlaştığı organizasyonda doğrudan gruplara kalarak 20 milyon Euro'luk ayak bastı parasının sahibi olacak.
Ayrıca grup aşamasında alacağı puanlara göre 40 milyon Euro'luk ekstra bir geliri de kasasına koyacak.
BEŞİKTAŞ'A DEV RAKİPLER
Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ihtimalle üçüncü torbada yer alabilecek Beşiktaş bu nedenle son derece güçlü takımlarla eşleşecek.
Muhtemel rakiplerimiz arasında;
Bayern Münih