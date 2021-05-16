İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Tek tek belli oluyorlar

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın ve öğrencileri, siyah-beyazlı ekibin 16. şampiyonluğuna imza attı. Göztepe'yi 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye de hak kazandı. Siyah-beyazlı ekip büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. İşte o takımlar...

16.05.2021 10:14 - Son Güncelleme: 16.05.2021 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





