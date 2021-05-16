Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'de 2020/21 sezonu sona erdi. Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Başkanlık seçiminde yaşanan belirsizlikle beraber, teknik direktör Fatih Terim'in de takımdaki geleceği merak konusu oldu. Bununla birlikte tam 12 ismin de sözleşmesi sona erdi.
16.05.2021 11:05
- Son Güncelleme: 16.05.2021 11:05
29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.
Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.
Bununla birlikte deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu. Takımdaki 12 ismin de sözleşmesi sona erdi.
İŞTE KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Marcelo Saracchi