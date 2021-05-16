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Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de 2020/21 sezonu sona erdi. Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Başkanlık seçiminde yaşanan belirsizlikle beraber, teknik direktör Fatih Terim'in de takımdaki geleceği merak konusu oldu. Bununla birlikte tam 12 ismin de sözleşmesi sona erdi.

16.05.2021 11:05 - Son Güncelleme: 16.05.2021 11:05
Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

Bununla birlikte deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu. Takımdaki 12 ismin de sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

İŞTE KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Marcelo Saracchi

Galatasaray'da yaprak dökümü! 12 isimle yollar ayrılıyor

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