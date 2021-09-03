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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin son günlerine gelirken ezeli rakiplerin yıldız kapma yarışı devam ederken son 7 sezondaki transfer tablosu ortaya çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
03.09.2021 11:45 - Son Güncelleme: 03.09.2021 11:45
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Süper Lig'de yıldız transferleri havada uçuşuyor… Devlerin transfer savaşları tüm hızıyla devam ediyor… Şampiyonluk yarışı alev alıyor… Son 7 sezona baktığımızda ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Fenerbahçe, 7 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayamıyor. Bu süreçte bir çok oyuncuyu kadrosuna katan ve transferde gövde gösterisi yapan Sarı-Lacivertliler, saha içinde istediği sonuçları bir türlü alamadı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı son 7 sezon ve bu sezon dahil transfer harcamalarına baktığımızda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bu süreçte en çok bonservis ücreti ödeyen kulüp 130 milyon Euro ile Fenerbahçe…

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Ezeli rakibi Galatasaray, 7 sezonda 128 milyon Euro'luk transfer harcaması gerçekleştirdi.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta ise bu rakam 79 milyon Euro… Son 7 sezonda Kartal 3 şampiyonluk elde etti.

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