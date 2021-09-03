İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin son günlerine gelirken ezeli rakiplerin yıldız kapma yarışı devam ederken son 7 sezondaki transfer tablosu ortaya çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in son 7 sezonda transfere harcadıkları para ve başarıları…
03.09.2021 11:45
- Son Güncelleme: 03.09.2021 11:45
Fenerbahçe, 7 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayamıyor. Bu süreçte bir çok oyuncuyu kadrosuna katan ve transferde gövde gösterisi yapan Sarı-Lacivertliler, saha içinde istediği sonuçları bir türlü alamadı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı son 7 sezon ve bu sezon dahil transfer harcamalarına baktığımızda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bu süreçte en çok bonservis ücreti ödeyen kulüp 130 milyon Euro ile Fenerbahçe…
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta ise bu rakam 79 milyon Euro… Son 7 sezonda Kartal 3 şampiyonluk elde etti.