SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Liste UEFA'ya verildi
Son dakika haberleri... Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu. Bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteklerinin tamamını gerçekleştirdi. İşte Beşiktaş'ın transfer sezonunda yaşadığı gelişmeler ve UEFA'ya verdiği Şampiyonlar Ligi kadrosu...
Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu. Bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteklerinin tamamını gerçekleştirdi.
Ghezzal ve Roiser'in bonservislerini alan Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık oynayan Montero'yu da yeniden kadrosuna kattı. Dış transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen siyah-beyazlılar Teixeria, Batshuayi, Pjanic gibi futbolcuları alarak büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş, yerli futbolcu olarak da Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Umut Meraş ve Mert Günok'u transfer etti.
SON GÜN BARCELONA'DAN MİRALEM PJANİC KİRALANDI
Siyah-beyazlılar transfer döneminin en hareketli ve stresli anlarını ise UEFA'ya listenin verileceği son gün yaşadı. Gedson Fernandes, Elneny gibi isimler güncelliğini korurken bir anda gündeme gelen, Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in transferi, adeta zamana karşı yarışla sonuçlandı.