SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Liste UEFA’ya verildi

SON GÜN BARCELONA'DAN MİRALEM PJANİC KİRALANDI

Siyah-beyazlılar transfer döneminin en hareketli ve stresli anlarını ise UEFA'ya listenin verileceği son gün yaşadı. Gedson Fernandes, Elneny gibi isimler güncelliğini korurken bir anda gündeme gelen, Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in transferi, adeta zamana karşı yarışla sonuçlandı.