Galatasaray'da hedef 6 numara! Listede 3 isim var
Orta saha transferini UEFA Avrupa Ligi listesine yetiştiremeyen Galatasaray, transfer çalışmalarına son vermedi. 8 Eylül'de bitecek transfer sezonu sonuna kadar fırsatları kovalama kararı alan sarı-kırmızılı ekip Okay Yokuşlu, Seri ve Aliou Dieng'den birini renklerine bağlamayı hedefliyor.
Galatasaray, transfer döneminin en hareketli gününü dün yaşadı. Menacerler, oyuncu temsilcileri, yöneticiler ve futbolcular arasında gerçekleşen görüşmeler saatler boyu hız kesmeden devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara transferi için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar; Gedson Fernandes, Okay Yokuşlu, Seri ve Aliou Dieng'den birini renklerine bağlayabilmek adına kesenin ağzını açtı.
OKAY TRAFİĞİ HİÇ BİTMEDİ
Yönetimi en çok zorlayan bir diğer telefon trafiği de Okay Yokuşlu için yaşandı. Tecrübeli oyuncunun milli takım kampında olması, işin zorluk boyutunu artıran bir başka detaydı.
Celta Vigo'da yeni sezon kadrosunda ilk 11'de düşünülmemesine rağmen, İspanya'da transfer döneminin kapanması nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Buna rağmen iyi ve yerli bir 6 numara takviyesi doğrultusunda iletişim hiç kesilmedi. Son dakikaya kadar Okay için de tüm şartlar zorlandı.
ALIOU DIENG İZİN İSTEDİ
Haftalardır Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aliou Dieng de, Sarı-Kırmızılılar'ın son günde şartları zorladığı bir başka isimdi. Galatasaray cephesi, 23 yaşındaki ön libero ile her konuda anlaşma sağladı ve görüşmeleri ileri boyuta taşıdı.
Hatta oyuncunun da kulübü Al Ahli'den transfer için izin istediği öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün bonservis şartları, Galatasaray'ın tüm limitlerini sonuna kadar zorladı. Bu nedenle pazarlıklar gün içerisinde hız kesmeden devam etti.
SERI ONAYLADI! FULHAM ZORLADI...
Galatasaray'ın ısrarla istediği oyunculardan biri de Seri'ydi. Fatih hocanın geriden oyun kurma planı doğrultusunda tekrar kadrosunda görmeyi hedeflediği tecrübeli futbolcuyla yapılan temaslar da olumlu sonuç verdi.
Ancak yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Seri'yi düzenli ilk 11'de oynatan Fulham, kiralama formülüne kesinlikle olumsuz yanıt verdi. Galatasaray'ın gün içindeki satın alma operasyonundan da olumlu sonuç vermedi.