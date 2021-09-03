Galatasaray’da hedef 6 numara! Listede 3 isim var

Celta Vigo'da yeni sezon kadrosunda ilk 11'de düşünülmemesine rağmen, İspanya'da transfer döneminin kapanması nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Buna rağmen iyi ve yerli bir 6 numara takviyesi doğrultusunda iletişim hiç kesilmedi. Son dakikaya kadar Okay için de tüm şartlar zorlandı.