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İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maç fazlasıyla lider durumda bulunan Beşiktaş, kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına tamamen havlu atarak zirveden uzaklaşacak. Maç öncesi iki takımın hocası da planlarını galibiyet üzerine kurdu. Yıldız isimlerin forma giydiği Beşiktaş ve Fenerbahçe'de maçın kilidini açabilecek 5 ismin adı öne çıktı.

21.03.2021 12:09 - Son Güncelleme: 21.03.2021 12:12
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

Ghezzal attığı paslarda 40 metreyi bize 2 adımmış gibi hissettiriyor. Aboubakar Beşiktaş'ın X faktörü. Rıdvan da hücuma çeşitlilik katıyor. Caner, hem duran toplarda hem akan oyunda etkili ortalar yapıyor. Pelkas ise on numarada bir başka.

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İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

Hürriyet'ten Uğur Meleke'nin haberine göre Beşiktaş akan oyundan, Fenerbahçe ise duran toplardan ligin en fazla gol katkısı alan takımları. Sergen Yalçın atak sürekliliği, Erol Bulut'sa rakibinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı geçiş fırsatları hayal ediyor.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

CANER OYNARSA...
Rosier-Ghezzal, Süper Lig'in en fazla pas bağlantısı yapan kanat ikilisi. Caner oynarsa o kanatta defansif riskle, ofansif zenginlik paket olarak gelecek! Pelkas sol çizgiye hapsolmadığında ligin en güçlü çilingirlerinden. Aboubakar'sa takımının X faktörü.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

RIDVAN OLUNCA DAHA BiR BAŞKA OYNUYORLAR
Siz belki Aboubakar'ı gollerinden, asistlerinden, kuvvetinden ve oyun zekasından dolayı seviyorsunuz. Oysa Kamerunlu futbolcu, Kadıköy'deki ilk maçta esas farkı taç atışlarını olgun hücuma çevirerek yaratmıştı.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...

Siyah beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz da ekstra fark yaratan özelliklere sahip bir başka isim. Onun sahadaki varlığı Beşiktaş'ın hücum varyasyonlarını artırıyor, oyunu sağ çizgi ikilisi bağımlılığından kurtarıyor.