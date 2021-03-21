İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! Bu 5'li oynarsa...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maç fazlasıyla lider durumda bulunan Beşiktaş, kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına tamamen havlu atarak zirveden uzaklaşacak. Maç öncesi iki takımın hocası da planlarını galibiyet üzerine kurdu. Yıldız isimlerin forma giydiği Beşiktaş ve Fenerbahçe'de maçın kilidini açabilecek 5 ismin adı öne çıktı.
21.03.2021 12:09
- Son Güncelleme: 21.03.2021 12:12