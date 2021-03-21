Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'da flaş Taylan Antalyalı tercihi
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle arayışlara başladı. Sakatlıktan dönen Ryan Donk'u stoper oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adamın diğer tercihini Taylan Antalyalı'dan yana kullanması bekleniyor.
21.03.2021 14:16
- Son Güncelleme: 21.03.2021 14:16
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-kırmızılılar bu maçta sadece üç puan değil, savunmadaki iki yıldııznı da kaybetti. Marcao ve Luyindama, Rizespor karşısında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
Bu durum, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.
Milli arada oyun planını değiştirip çift forvetten vazgeçeceği öğrenilen Fatih Terim'in, stoper hattı için de kararını verdiği bildirildi.
Deneyimli teknik adamın stoperdeki ilk tercihinin Ryan Donk olacağı öğrenildi. Terim'in, daha önce de stoperde birçok kez başarıyla görev yapan Hollandalı yıldıza yine savunmanın göbeğinde şans vereceği bildirildi.
Sabah'ın haberine göre; Donk'un stoperdeki alternatifi ise sürpriz bir kararla Taylan Antalyalı olabilir. 26 yaşındaki oyuncu, Terim'in şans vermesi halinde kariyerinde ilk kez savunmanın göbeğinde forma giyecek.
Öte yandan Fatih Terim'in bu bölgede Ozornwafor'a da görev verebileceği belirtilse de Taylan isminin daha ön planda olduğu ifade ediliyor.