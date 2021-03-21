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Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'a 4-3'lük skorla yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır yara alan Galatasaray'da maçın ardından moraller bozuldu. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler nedeniyle çok sert şekilde eleştirilirken; Erman Toroğlu Terim hakkında flaş ifadeler kullandı.

21.03.2021 11:41 - Son Güncelleme: 21.03.2021 11:41
Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

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Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getiren Galatasaray'ın bu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim, eleştirilen isim olmuştu.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcu açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor

Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." ifadelerini kullandı.