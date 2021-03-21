Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok sert sözler: Hocalık dışında her şeyi yapıyor
Spor Toto Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'a 4-3'lük skorla yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır yara alan Galatasaray'da maçın ardından moraller bozuldu. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler nedeniyle çok sert şekilde eleştirilirken; Erman Toroğlu Terim hakkında flaş ifadeler kullandı.
21.03.2021 11:41
- Son Güncelleme: 21.03.2021 11:41
Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullanmıştı.