Ismael Ersin kararını verdi! İşte İstanbulspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Son olarak Başakşehir'e karşı oynadığı maçtan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta ise teknik direktör Valerien Ismael gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının yedek kulübesinde yer alamayacak. Siyah beyazlılar, alacağı bir galibiyet ile moral depolamak istiyor.