Ismael Ersin kararını verdi! İşte İstanbulspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında şok bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar galibiyet alarak moral depolamak isterken, İstanbulspor da 3 puana uzanarak kötü gidişe bir 'dur' demek istiyor. İki haftadır formasından uzakta kalan Ersin Destanoğlu'nun da kadroda olması bekleniyor. İşte İstanbulspor - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları...
17.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 17.09.2022 16:18
Son olarak Başakşehir'e karşı oynadığı maçtan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta ise teknik direktör Valerien Ismael gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının yedek kulübesinde yer alamayacak. Siyah beyazlılar, alacağı bir galibiyet ile moral depolamak istiyor.