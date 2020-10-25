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İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Süper Lig'in 6'ıncı haftası İstanbul'da dev bir randevuya sahne olacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ikinci sıraya oturan Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hedefini yaparken; teknik direktörler Erol Bulut ve Eddie Newton sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri...

25.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 25.10.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





