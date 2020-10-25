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İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Süper Lig'in 6'ıncı haftası İstanbul'da dev bir randevuya sahne olacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ikinci sıraya oturan Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hedefini yaparken; teknik direktörler Erol Bulut ve Eddie Newton sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri...

25.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 25.10.2020 09:28
İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

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İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

İstanbul'da dev randevu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri! Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

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