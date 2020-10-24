Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...
Galatasaray'da sular durulmuyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan ve bir de indirime gitmeyen futbolcular nedeniyle mali sorunlar yaşayan sarı kırmızılı ekipte kriz çıktı. Son dönemlerde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile birlikte takımdaki geleceği tartışma konusu olan Younes Belhanda'nın, yüzde 15'lik maaş indirimini kabul etmemesi ve FIFA'ya başvurmasındaki neden ortaya çıktı.
FATİH TERİM'DEN GÖNDERME
Teknik direktör Fatih Terim, transfer politikasına dair memnuniyetsizliğini zaman zaman dile getirdi. Terim, "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." ifadelerini kullanmıştı.
%15'lik indirimi kabul etmeyen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkında sert açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, iki oyuncuyu hedef aldığı açıklamaların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birkaç saat sonra resmi siteden yapılan duyuruda, indirimi kabul etmeyen oyuncular için de kesinti uygulandığı belirtildi ve tansiyon tırmandı.