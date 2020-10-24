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Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

Galatasaray'da sular durulmuyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan ve bir de indirime gitmeyen futbolcular nedeniyle mali sorunlar yaşayan sarı kırmızılı ekipte kriz çıktı. Son dönemlerde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile birlikte takımdaki geleceği tartışma konusu olan Younes Belhanda'nın, yüzde 15'lik maaş indirimini kabul etmemesi ve FIFA'ya başvurmasındaki neden ortaya çıktı.

24.10.2020 10:41 - Son Güncelleme: 24.10.2020 10:41
Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

Transfer döneminde son yılların en sessiz profilini çizen Galatasaray'da yeni sezon bir hayli sancılı başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapamayan sarı kırmızılı ekipte gözden çıkarılan yüksek maliyetli futbolcularla da yollar bir türlü ayrılamadı.

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Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

FATİH TERİM'DEN GÖNDERME
Teknik direktör Fatih Terim, transfer politikasına dair memnuniyetsizliğini zaman zaman dile getirdi. Terim, "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

%15'LİK KESİNTİ KRİZİ
Bu sözlerin ardından yönetim ve teknik heyet arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıkmıştı. Sürecin devamında sarı kırmızılı kulüp, corona virüsü pandemisi sebebiyle tüm futbolculardan maaşlarında %15 indirime gitmelerini talep etti ancak iki isim buna yanaşmadı.

Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

%15'lik indirimi kabul etmeyen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkında sert açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, iki oyuncuyu hedef aldığı açıklamaların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birkaç saat sonra resmi siteden yapılan duyuruda, indirimi kabul etmeyen oyuncular için de kesinti uygulandığı belirtildi ve tansiyon tırmandı.

Galatasaray'da 'intikam' krizi! Belhanda maça saatler kala intikam için...

ISINMAYA BİLE ÇIKMADI
Yaşanan gerilimde her iki oyuncuyla da ipler kopma noktasına geldi. Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyunmasına tavır alarak mücadele öncesinde ve devre arasında ısınmaya çıkmadı. Belhanda ise yedek kulübesindeki isteksiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.

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