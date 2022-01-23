Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu
Fenerbahçe bugün Sivasspor deplasmına çıktı. Maç sonunda 1 puan alarak İstanbul'a dönene Sarı Lacivertli ekibin taraftarı oynanan oyun ve sonuca karşı tepkiliydi. Twitter üzerinden #Alikoçistifa hashtaginde birleşen taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ettiler.
23.01.2022 00:06
- Son Güncelleme: 23.01.2022 00:07
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.
Çok iyi hazırlandıklarını ve Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Kartal, "Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır, kazanmak için sahada işini yapar." dedi.
Maç sonunda 1 puan alarak İstanbul'a dönene Sarı Lacivertli ekibin taraftarı oynanan oyun ve sonuca karşı tepkiliydi.