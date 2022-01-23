Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

Çok iyi hazırlandıklarını ve Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Kartal, "Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır, kazanmak için sahada işini yapar." dedi.