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Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Fenerbahçe bugün Sivasspor deplasmına çıktı. Maç sonunda 1 puan alarak İstanbul'a dönene Sarı Lacivertli ekibin taraftarı oynanan oyun ve sonuca karşı tepkiliydi. Twitter üzerinden #Alikoçistifa hashtaginde birleşen taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ettiler.

23.01.2022 00:06 - Son Güncelleme: 23.01.2022 00:07
Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi.

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Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

Çok iyi hazırlandıklarını ve Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Kartal, "Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır, kazanmak için sahada işini yapar." dedi.

Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Maç sonunda 1 puan alarak İstanbul'a dönene Sarı Lacivertli ekibin taraftarı oynanan oyun ve sonuca karşı tepkiliydi.

Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

Twitter üzerinden #Alikoçistifa hashtaginde birleşen taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ettiler.

Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı taraftar isyan etti! #Alikoçistifa paylaşımları gündem oldu

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