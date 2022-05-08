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Haberler Spor Yenikapı'da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Yenikapı'da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı. İşte o görüntüler...

08.05.2022 18:53 - Son Güncelleme: 08.05.2022 18:56
Yenikapı’da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor şampiyonluk coşkusunu İstanbul'a taşıdı.

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Yenikapı’da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.

Yenikapı’da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.

Yenikapı’da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor.

Yenikapı’da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor


Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.

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