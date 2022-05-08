Yenikapı'da bordo-mavi coşku! Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor
Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı. İşte o görüntüler...
08.05.2022 18:53 - Son Güncelleme: 08.05.2022 18:56
Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.
Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.